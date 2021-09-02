В Кировской области зарегистрировали 114 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 114 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 260 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 4737 пациентов, в больницах — 2439.

Также стало известно, что в Смоленской области выявили 135 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 45 800 жителей.

Выписаны за сутки 114 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 41 128.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.