В Кировской области зарегистрировали 114 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 114 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 260 жителей.
В Кировской области зарегистрировали 114 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 4737 пациентов, в больницах — 2439.

Также стало известно, что в Смоленской области выявили 135 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 45 800 жителей.

Выписаны за сутки 114 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 41 128.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.

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