В Кировской области зарегистрировали 114 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Лечение на дому проходят 4737 пациентов, в больницах — 2439.
Также стало известно, что в Смоленской области выявили 135 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Всего в регионе заболели 45 800 жителей.
Выписаны за сутки 114 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 41 128.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.