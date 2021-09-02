Захарова заявила об игнорировании IT-гигантами требований властей перед выборами в России

Отсутствие реакции американских IT-гигантов, в том числе Apple и Google, на требования удалить экстремистский контент приобретает особый характер перед выборами в России, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«Мы считаем, что подобное высокомерное избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении экстремистского контента, приобретает неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов», — сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По данным на 26 августа, Google уплатила только 3,5 млн от 32,5 млн рублей штрафов, наложенных на неё за неисполнение законодательства России.

В августе суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам. Позднее за отказ удалять запрещённую информацию компания была оштрафована ещё несколько раз.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в стране.