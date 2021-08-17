Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам за отказ удалить запрещённый контент.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Компания Google признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. Компании по пяти материалам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн рублей», — сказали агентству.

Ранее глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн рассказал в интервью RT о сути законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет соответствующие корпорации открывать свои представительства в России.