Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам

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Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам за отказ удалить запрещённый контент.
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам
  • Reuters

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Компания Google признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. Компании по пяти материалам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн рублей», — сказали агентству.

Ранее глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн рассказал в интервью RT о сути законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет соответствующие корпорации открывать свои представительства в России. 

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