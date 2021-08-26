Google оплатила только 3,5 млн из 32,5 млн рублей наложенных на неё в 2021 году штрафов

Google оплатила только 3,5 млн от 32,5 млн рублей штрафов, наложенных на неё за неисполнение законодательства России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Компания оплатила 3,5 млн рублей штрафа, наложенного за то, что не фильтровала поисковую выдачу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что судом рассмотрено 13 дел, по которым Google был оштрафован в целом на 32,5 млн рублей.

В августе суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам. Позднее за отказ удалять запрещённую информацию компания была оштрафована ещё несколько раз.