В Минтруде заявили, что выплаты пенсионерам начали перечислять во всех регионах

В Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.

«Раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока», — сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтруде уточнили, что все начисления производятся автоматически.

Отмечается, что пенсионерам, получающим пенсию на банковский счёт, деньги придут до 5 сентября.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что свыше 60% социальных выплат, предназначенных пенсионерам от государства, сегодня, 2 сентября, зачислено на счета клиентов банка.

22 августа российский лидер Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.