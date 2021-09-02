Более 60% социальных выплат для пенсионеров зачислено на счета клиентов Сбербанка

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Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что свыше 60% социальных выплат, предназначенных пенсионерам от государства, сегодня, 2 сентября, зачислено на счета клиентов банка.
Более 60% социальных выплат для пенсионеров зачислено на счета клиентов Сбербанка
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов», — приводит ТАСС сообщение Ведяхина.

Он отметил, что остальные средства будут зачислены сегодня до 17:00 мск.

«Клиенты в обычном режиме беспроблемно получают выплаты», — резюмировал Ведяхин.

22 августа российский лидер Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам.

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