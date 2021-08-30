Правительство выделит более 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам

Правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, эти средства в первую очередь призваны помочь компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии.

24 августа президент Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в стране и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с законом от 12 февраля 1993 года №4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Она должна быть произведена в сентябре на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

В Минтруда заявили, что данную сумму получат около 43 млн пенсионеров. Там отметили, что до конца недели выплату на карту получат 30,7 млн пенсионеров, ещё 12,7 млн начнут получать её с 3 сентября.