Правительство выделит более 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам

Короткая ссылка
Правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Правительство выделит более 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, эти средства в первую очередь призваны помочь компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии.

24 августа президент Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в стране и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с законом от 12 февраля 1993 года №4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Она должна быть произведена в сентябре на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

В Минтруда заявили, что данную сумму получат около 43 млн пенсионеров. Там отметили, что до конца недели выплату на карту получат 30,7 млн пенсионеров, ещё 12,7 млн начнут получать её с 3 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить