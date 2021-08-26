Выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели получат почти 31 млн пенсионеров
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании «Единой России» по реализации президентских указов о единовременной выплате пенсионерам.
24 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».
Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявляла, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат около 43 млн пенсионеров.
Как пояснили в ПФР, выплата будет осуществлена Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке.