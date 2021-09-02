В «Единой России«» прокомментировали начало соцвыплат пенсионерам

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал начало социальных выплат пенсионерам от государства.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе», — рассказал Исаев.

Он добавил, что из суммы единовременной материальной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов, они также не будут учитываться при исчислении мер соцподдержки.

Отмечается, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 43 млн пенсионеров — неработающие и работающие.

Сначала деньги перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (свыше 30 млн пенсионеров), с 3 сентября, чуть позже, ещё 12,7 млн россиян получат выплаты через «Почту России».

Ранее в Сбербанке сообщили, что свыше 60% социальных выплат, предназначенных пенсионерам от государства, сегодня, 2 сентября, зачислено на счета клиентов банка.

22 августа российский лидер Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.