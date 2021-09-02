Синоптик рассказала о заморозках в столичном регионе

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Анастасия Белоусова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в ближайшие несколько дней в столичной регионе.
Синоптик рассказала о заморозках в столичном регионе
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

По её словам, в выходные дни ожидается холодная и ветреная погода.

«Погода в принципе будет некомфортная, не исключено, что в ночь на субботу по области местами будут наблюдаться заморозки, в Москве минимальная температура будет +8...+9 °С. Днём ненамного теплее. В городе — +12...+14 °С, по области — +10...+15 °С», — сказала она.

Позднякова добавила, что каждый день будут идти дожди различной интенсивности.

«Дискомфорт придаст довольно плотный северо-западный ветер, поэтому будет ощущение, что на улице гораздо холоднее, чем то, что мы наблюдаем на термометрах», — заключила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической осени в Москве.

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