В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 2 сентября из-за ветра.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о порывах ветра до 17 м/с действует с 11:00 до 21:00 четверга, 2 сентября.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News заявил, что лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге — общее количество солнечных часов составило 880, что превысило рекорд 2002 года.

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