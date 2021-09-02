Синоптик Тишковец сообщил о наступлении метеорологической осени в Москве

Настоящая осенняя погода наступает в четверг, 2 сентября, в Москве и области, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первое дыхание осени. По сути, сегодня — первый день метеорологической осени», — цитирует синоптика ТАСС.

По его словам, погода в столице обусловлена «тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года».

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в Москве — не выше +13...+15 °С, в Подмосковье — +12...+17 °С.

Ранее в Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.