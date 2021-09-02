Врач Романенко дала советы по подготовке к вакцинации от гриппа

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко дала советы по подготовке к вакцинации от гриппа.
Врач Романенко дала советы по подготовке к вакцинации от гриппа
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«В течение семи-десяти дней вы не должны контактировать с людьми с инфекционными заболеваниями. Конечно, в современном мире это сложно себе представить. Но как минимум на момент вакцинации у вас не должно быть катаральных явлений», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, после прививки нужен определённый лечебно-охранительный режим и в первые семь-десять дней стоит исключить физические и эмоциональные нагрузки.

Как отметила Романенко, перед прививкой также нужно учесть, есть ли в анамнезе аллергические реакции на предыдущие вакцинации.

Кроме того, специалист посоветовала проконсультироваться со своим лечащим врачом до принятия окончательного решения сделать прививку.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания против гриппа.

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