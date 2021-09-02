Врач рассказала о способах определить причины аллергии

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Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала о способах определить причины аллергии.
Врач рассказала о способах определить причины аллергии
  • Pixabay

«Первый путь — это кожные пробы (аппликационные, скарификационные и прик-тесты). В процессе такого теста врач вводит через кожу пациента аллерген, затем наблюдает за ответом организма и устанавливает, какие вещества вызывают реакцию», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Второй способ — анализ крови. По словам Сафоновой, достоинство данного метода в том, что не происходит контакта с аллергенами.

Как отметила врач, анализ безболезненный, а точность результатов более высокая.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.

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