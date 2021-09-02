В Кировскую область поступила первая партия вакцин против гриппа

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В Кировскую область поступила первая партия вакцин от гриппа в объёме 279,5 тыс. доз.
В Кировскую область поступила первая партия вакцин против гриппа
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Об этом пишет progorod43.

Сделать прививки препаратами «СовиГрипп» и «Ультрикс Квадри» теперь можно в тех же прививочных пунктах, где вакцинируют против коронавирусной инфекции.

«В круглосуточном прививочном пункте, работающем в больнице на улице Семашко, 1, созданы все необходимые условия для вакцинации горожан. Наши врачи на передовой как в лечении болезни, так и в проведении прививочной кампании», — уточнил главный врач горбольницы №5 Согомон Аракелян.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 3 млн человек.

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