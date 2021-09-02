Косметолог дала рекомендации по подбору лечебной косметики для лица

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Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева рассказала, как подобрать лечебную косметику.
Косметолог дала рекомендации по подбору лечебной косметики для лица
  • Pixabay

При выборе косметических средств стоит использовать пробники, чтобы понять подходят ли вам продукты той или иной косметической линии или нет, сказала она в беседе с телеканалом «360».

Также Махнева предупредила, что на определённом этапе использования выбранного средства на коже могут возникнуть аллергические реакции.

При этом она подчеркнула, что перед покупкой соответствующих средств важно проконсультироваться со специалистом, который подберёт необходимую именно вам косметику.

По словам дерматолога, менять косметику следует примерно раз в три месяца.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

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