Специалист по дерматологии Махнева поделилась секретами молодости кожи

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева рассказала, как сохранить кожу молодой и здоровой без лишних затрат.
Специалист по дерматологии Махнева поделилась секретами молодости кожи
  • Pixabay

Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

В первую очередь, по словам специалиста, важно уметь бороться со стрессами, а также начать ухаживать за кожей в молодом возрасте — например, делать массажи.

Во-вторых, нельзя забывать, что на состояние кожи влияет здоровье внутренних органов, поэтому любое заболевание, безусловно, отразится на кожном покрове, отметила Махнева.

Для сохранения молодости кожи, уменьшения морщин большую роль играет и место для сна. Так, постель не должна быть слишком мягкой, подушку следует выбрать низкую, чтобы во время сна мышцы лица были расслаблены и не формировался так называемый второй подбородок, уточнила специалист.

«С утра сразу следует выпивать хотя бы 100 мл (воды. — RT). Стакан воды нужен, чтобы запустить организм, систему пищеварения, иммунную систему», — добавила Махнева.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить