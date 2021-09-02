Специалист по дерматологии Махнева поделилась секретами молодости кожи

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева рассказала, как сохранить кожу молодой и здоровой без лишних затрат.

Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

В первую очередь, по словам специалиста, важно уметь бороться со стрессами, а также начать ухаживать за кожей в молодом возрасте — например, делать массажи.

Во-вторых, нельзя забывать, что на состояние кожи влияет здоровье внутренних органов, поэтому любое заболевание, безусловно, отразится на кожном покрове, отметила Махнева.

Для сохранения молодости кожи, уменьшения морщин большую роль играет и место для сна. Так, постель не должна быть слишком мягкой, подушку следует выбрать низкую, чтобы во время сна мышцы лица были расслаблены и не формировался так называемый второй подбородок, уточнила специалист.

«С утра сразу следует выпивать хотя бы 100 мл (воды. — RT). Стакан воды нужен, чтобы запустить организм, систему пищеварения, иммунную систему», — добавила Махнева.

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