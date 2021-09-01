Диетолог Денисова рассказала о возможной пользе цикория

Короткая ссылка
Диетолог Наталья Денисова рассказала о возможной пользе цикория.
Диетолог Денисова рассказала о возможной пользе цикория
  • Pixabay

«Цикорий известен давно, это очень ценный продукт. Это травянистое растение, которое растёт практически повсеместно, даже на обочинах. В качестве напитка мы используем корень цикория, который высушивается, перемалывается в порошок, а из этого порошка может быть произведён растворимый напиток по типу растворимого кофе», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, напиток из корня цикория — хорошая альтернатива кофе, поскольку он содержит много полезных веществ, в том числе витамины и полифенолы.

Как считает Денисова, безопасная доза — 50—60 г самого порошка, то есть от трёх до пяти чашек в день. Диетолог также отметила, что можно употреблять этот напиток и вместе с кофе, и вместе с чаем.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить