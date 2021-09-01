Диетолог Денисова рассказала о возможной пользе цикория

Диетолог Наталья Денисова рассказала о возможной пользе цикория.

«Цикорий известен давно, это очень ценный продукт. Это травянистое растение, которое растёт практически повсеместно, даже на обочинах. В качестве напитка мы используем корень цикория, который высушивается, перемалывается в порошок, а из этого порошка может быть произведён растворимый напиток по типу растворимого кофе», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, напиток из корня цикория — хорошая альтернатива кофе, поскольку он содержит много полезных веществ, в том числе витамины и полифенолы.

Как считает Денисова, безопасная доза — 50—60 г самого порошка, то есть от трёх до пяти чашек в день. Диетолог также отметила, что можно употреблять этот напиток и вместе с кофе, и вместе с чаем.

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