Диетолог Королёва дала советы по приготовлению завтраков для школьников

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Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва дала советы по приготовлению завтраков для школьников.
Диетолог Королёва дала советы по приготовлению завтраков для школьников
  • Pixabay

«Завтракать нужно в первый час после пробуждения, потому как при отсроченном завтраке организм пребывает в состоянии стресса. Кроме того, отсроченный завтрак приводит к снижению базовой скорости обмена веществ», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, предпочтение лучше отдавать сложным углеводам с небольшим количеством простых углеводов, жиров и белка.

«В качестве завтрака могут быть зерновые каши, приготовленные на воде или растительном молоке: кокосовом, миндальном. При хорошей переносимости молочных продуктов животного происхождения в утреннем рационе могут быть йогурт, творог с добавлением ягод и зелени или чайной ложки мёда в качестве натурального подсластителя», — советует Королёва.

По словам диетолога, в качестве завтрака можно использовать и бургеры, но сама булочка должна быть из цельнозерновой муки, а ингредиенты должны включать овощи, приготовленные на гриле с добавлением растительного масла.

Для перекуса подойдут два-три фрукта, овощная нарезка или нарезка из запечённого мяса птицы с зелёными листьями.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

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