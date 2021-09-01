В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Севастополе выявили 143 случая COVID-19 за минувшие 24 часа.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Как отмечается, из больниц выписаны 255 человек. Общее число заболевших в городе за время пандемии достигло 27 333.

Также стало известно, что в Новгородской области зарегистрировали 124 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе коронавирусом заболели 40 587 жителей, выздоровели 37 356.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.

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