В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе выявили 143 случая COVID-19 за минувшие 24 часа.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Как отмечается, из больниц выписаны 255 человек. Общее число заболевших в городе за время пандемии достигло 27 333.

Также стало известно, что в Новгородской области зарегистрировали 124 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе коронавирусом заболели 40 587 жителей, выздоровели 37 356.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.