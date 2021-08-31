Иммунолог Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом
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- РИА Новости
«В группу риска попадают все пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию в любой форме: может быть лёгкая, бессимптомная форма и тяжёлая, после реанимации», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в основном встречаются сердечно-сосудистые события, связанные с тромбозом. Кроме того, считает Болибок, постковидный синдром может привести к серьёзным нарушениям работы головного мозга.
Как отметил эксперт, в настоящее время нет единого подхода к лечению последствий COVID-19.
«Постковидный синдром — это такая сборная солянка из различных состояний, связанных с патологией различных органов и систем. Заболевание может проявляться по-разному, поэтому здесь требуется привлечение большого набора специалистов», — пояснил он.
Болибок добавил, что один из подходов лечения постковидного синдрома — это вакцинация.
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