В Томской области подтвердили 115 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает vtomske.ru.
Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 40 914, выздоровевших — 34 901.
Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от COVID-19 прошли 581 245 человек, передаёт RIA56.
В регионе открыто 77 прививочных пунктов, работает 38 мобильных бригад. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 и через портал госуслуг.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.