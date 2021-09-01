В Томской области подтвердили 115 случаев COVID-19 за сутки

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В Томской области подтвердили 115 случаев коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 49 человек.
В Томской области подтвердили 115 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 40 914, выздоровевших — 34 901.

Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от COVID-19 прошли 581 245 человек, передаёт RIA56.

В регионе открыто 77 прививочных пунктов, работает 38 мобильных бригад. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 и через портал госуслуг.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.

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