В Тверской области выявили 187 случаев коронавируса за сутки

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В Тверской области выявили 187 случаев коронавируса за последние сутки, выздоровели при этом 158 человек.
В Тверской области выявили 187 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в области заболели 60 663 жителя, выздоровел 53 971 человек.

Также стало известно, что в Коми зарегистрировали 232 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Из медучреждений выписаны 690 жителей.

Всего в республике подтвердили 63 601 случай COVID-19.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.

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