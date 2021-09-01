В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Нижегородской области выявили 402 случая коронавируса.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 156 454 жителя. Из больниц выписаны 143 720 человек, в том числе 494 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области за день подтвердили 278 случаев COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели за тот же период период 174 жителя.

Общее число заболевших в регионе при этом достигло 74 597, выписанных — 67 243.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.