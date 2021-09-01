В Омской области зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Как отмечается, с начала пандемии в области заболел 73 661 человек, выздоровел 53 681.
Вакцинацию прошли 577 311 жителей, оба компонента вакцины получили 484 073.
Также стало известно, что в Татарстане выявили 46 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб. Всего за время пандемии в республике заболели 25 511 жителей.
Выздоровел при этом 22 301 человек, в том числе 46 — за последние 24 часа.
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