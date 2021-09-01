В Кировской области выявили 113 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 242 жителя.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 4983 пациента, в больницах находятся ещё 2542.

Также стало известно, что в Московской области более 3 млн человек прошли курс вакцинации от COVID-19, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Прививочная кампания продолжается, передаёт телеканал «360».

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.