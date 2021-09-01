В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.
Общее число заболевших в области достигло 40 639, выздоровевших — 38 553.
На госпитализации находятся 623 пациента, на карантине на дому — 1685.
Первый этап вакцинации прошёл 336 821 житель, полностью вакцинированы 291 626 граждан.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили 228 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на штаб. Выздоровели за тот же период 262 жителя региона.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.