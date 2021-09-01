В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 91 случай COVID-19.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 40 639, выздоровевших — 38 553.

На госпитализации находятся 623 пациента, на карантине на дому — 1685.

Первый этап вакцинации прошёл 336 821 житель, полностью вакцинированы 291 626 граждан.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 228 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на штаб. Выздоровели за тот же период 262 жителя региона.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как бороться с постковидным синдромом.

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