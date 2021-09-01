Эндокринолог рассказала о способах поддержания иммунитета осенью

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Для поддержания иммунитета осенью следует уделить внимание соблюдению режима дня, правильному питанию и физической активности, заявила врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Надежда Собаева.
Эндокринолог рассказала о способах поддержания иммунитета осенью
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

В комментарии «Известиям» она рассказала, что спать необходимо ложиться до 22:00—23:00, так как именно до полуночи в организме происходит выработка всех важных гормонов — например мелатонина, который поддерживает иммунную систему. При этом не стоит забывать о правильном питании.

«Важно, чтобы организму хватало и различных витаминов, и антиоксидантов, то есть веществ, которые препятствуют протеканию различных неблагоприятных реакций в нашем организме, то есть это некий природный щит для организма. Соответственно, для этого необходимы различные микронутриенты», — пояснила собеседница издания.

Эндокринолог призвала обратить внимание на витамин С, который содержится в цитрусовых, а также витамины A (рукола и укроп) и D (сливочное масло, сыр, яичный желток и грибы). Омега-3 содержится в жирных сортах рыбы и помогает оптимизировать защитные функции организма, а селен поспособствует образованию иммунных клеток.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

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