В комиссии заявили, что окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В пока нет

Заместитель главы Минпромторга России, председатель комиссии по расследованию Олег Бочаров заявил, что окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В в Подмосковье пока нет.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Окончательных выводов о причинах происшествия ещё нет», — сказал Бочаров, отметив, что сведения, приведённые в статье газеты «Коммерсантъ», являются предположениями источников, а не официальными выводами.

Он добавил, что комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работу по поиску окончательного заключения о причинах катастрофы.

«Истинные причины установит комиссия», — заключил Бочаров.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа.

«Ростех» объявил о формировании комиссии для расследования инцидента.