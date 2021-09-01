В комиссии заявили, что окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В пока нет

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Заместитель главы Минпромторга России, председатель комиссии по расследованию Олег Бочаров заявил, что окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В в Подмосковье пока нет.
В комиссии заявили, что окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В пока нет
  • © Армен Гаспарян
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Окончательных выводов о причинах происшествия ещё нет», — сказал Бочаров, отметив, что сведения, приведённые в статье газеты «Коммерсантъ», являются предположениями источников, а не официальными выводами.

Он добавил, что комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работу по поиску окончательного заключения о причинах катастрофы.

«Истинные причины установит комиссия», — заключил Бочаров.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа.

«Ростех» объявил о формировании комиссии для расследования инцидента.

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