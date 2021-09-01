Лавров прокомментировал отношения России и Грузии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не раз выражала готовность восстановить дипломатические отношения с Тбилиси.
Лавров прокомментировал отношения России и Грузии
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Мы не раз выражали готовность восстановить их (взаимоотношения с Грузией. — RT)», — заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, «если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада», а нормально жить с Россией, как со своим соседом, то Москва «к этому готова в любой момент».

Ранее в Кремле заявляли о готовности России к конструктивным отношениям с Грузией.

В августе оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» в открытом письме президенту России Владимиру Путину попросила оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

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