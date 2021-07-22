В МИД высказались об авиасообщении с Грузией

Замглавы МИД России Андрей Руденко оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Он отметил, что «введённый в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией».

«Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно.