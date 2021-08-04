В Грузии выступили за нормализацию отношений с Россией

Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» написала открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина, в котором просит оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом сообщила один из лидеров партии Ирма Инашвили.

«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента России», — говорится в тексте письма.

Как отмечается, содействие российского лидера «крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов».

В письме подчёркивается, что «единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон».

Инашвили также обвинила грузинские власти в том, что они «создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.