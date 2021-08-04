В Грузии выступили за нормализацию отношений с Россией
«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента России», — говорится в тексте письма.
Как отмечается, содействие российского лидера «крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов».
В письме подчёркивается, что «единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон».
Инашвили также обвинила грузинские власти в том, что они «создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений».
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.