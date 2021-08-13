В Кремле заявили о готовности России к конструктивным отношениям с Грузией

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В Кремле прокомментировали открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента России Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.
В Кремле заявили о готовности России к конструктивным отношениям с Грузией
  • Reuters

«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией», — цитирует ТАСС сообщение Кремля.

В письме Альянса патриотов Грузии, в частности, подчёркивалось, что «единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон».

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

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