В Кремле заявили о готовности России к конструктивным отношениям с Грузией

В Кремле прокомментировали открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента России Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией», — цитирует ТАСС сообщение Кремля.

В письме Альянса патриотов Грузии, в частности, подчёркивалось, что «единственным правильным путём является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон».

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.