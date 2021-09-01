Терапевт Алексеева дала советы по вакцинации гипертоников
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- РИА Новости
«Гипертоникам нужно делать прививку. Это хроническое заболевание, а значит, люди относятся к группе риска. Тем более наши вакцины абсолютно безопасны и показали высокую эффективность», — заявила она в беседе с Nation News.
В то же время Алексеева порекомендовала обратиться к лечащему терапевту, который поможет определить возможные противопоказания.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.