Терапевт Алексеева дала советы по вакцинации гипертоников

Врач-терапевт Лариса Алексеева дала советы по вакцинации гипертоников.

«Гипертоникам нужно делать прививку. Это хроническое заболевание, а значит, люди относятся к группе риска. Тем более наши вакцины абсолютно безопасны и показали высокую эффективность», — заявила она в беседе с Nation News.

В то же время Алексеева порекомендовала обратиться к лечащему терапевту, который поможет определить возможные противопоказания.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.