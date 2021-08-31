В Псковской области зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

В Псковской области зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 18 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональную администрацию.

С начала пандемии выписаны 40 213 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 993 255 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. Второй компонент вакцины получили 840 770 жителей.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.