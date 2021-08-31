В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе выявили 158 случаев коронавируса. Выписаны 327 человек.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт городского правительства.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 27 190, вылечились 24 495 жителей.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 130 488 граждан, завершили иммунизацию 119 399.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 516 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился 461 житель, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.