В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт городского правительства.
Общее число заболевших за время пандемии достигло 27 190, вылечились 24 495 жителей.
Вакцинацию от COVID-19 прошли 130 488 граждан, завершили иммунизацию 119 399.
Также стало известно, что в Свердловской области выявили 516 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился 461 житель, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.