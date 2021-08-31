В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 158 случаев коронавируса. Выписаны 327 человек.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт городского правительства.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 27 190, вылечились 24 495 жителей.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 130 488 граждан, завершили иммунизацию 119 399.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 516 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился 461 житель, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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