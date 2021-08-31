В Пермском крае подтвердили 474 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших достигло 87 767. На лечении в стационарах находится 3601 житель.
Также стало известно, что в Новосибирской области за сутки выявили 175 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 106 человек.
Общее число заболевших достигло 58 501, выздоровевших — 47 628.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.