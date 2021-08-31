В Краснодарском крае зарегистрировали 247 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 247 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 68 человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Сочи и Краснодаре (81 и 25 человек соответственно).

На лечении в стационарах находятся 3242 пациента, на дому — 9190.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 48 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 25 465. Выздоровели за минувшие 24 часа пять жителей региона, за весь период пандемии — 22 255 человек.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.