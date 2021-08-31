В Нижегородской области выявили 409 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 409 случаев коронавируса за сутки, выздоровели 508 жителей.
В Нижегородской области выявили 409 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 156 052. Из больниц выписаны 143 226 человек.

По данным на 30 августа, в область поступило 1 270 134 дозы вакцины. Прививку сделали 929 098 жителей, оба компонента получили 827 946.

Всего в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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