В Нижегородской области выявили 409 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 156 052. Из больниц выписаны 143 226 человек.
По данным на 30 августа, в область поступило 1 270 134 дозы вакцины. Прививку сделали 929 098 жителей, оба компонента получили 827 946.
Всего в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.