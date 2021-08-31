В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Удмуртии зарегистрировали 226 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 164 человека.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (124 жителя) и Балезинском районе.

Вакцинацию прошли 331 748 человек. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили более 21 тыс. жителей.

Всего в России за последние сутки выявили 17 813 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.