В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- AFP
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших — в Ижевске (124 жителя) и Балезинском районе.
Вакцинацию прошли 331 748 человек. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили более 21 тыс. жителей.
Всего в России за последние сутки выявили 17 813 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.