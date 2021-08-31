В Совфеде поддержали единовременную выплату военнослужащим
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«Конечно, я поддерживаю данную меру», — сказал сенатор.
По его словам, данная выплата является «поддержкой потерь реальных доходов».
Согласно указу, выплата будет произведена в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года.
Она распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.
Другим указом аналогичная сумма назначена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, СК, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.