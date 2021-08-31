В Совфеде поддержали единовременную выплату военнослужащим

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

«Конечно, я поддерживаю данную меру», — сказал сенатор.

По его словам, данная выплата является «поддержкой потерь реальных доходов».

Согласно указу, выплата будет произведена в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года.

Она распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.

Другим указом аналогичная сумма назначена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, СК, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.