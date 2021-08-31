Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, выплата будет произведена в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года.

Она распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.

Другим указом аналогичная сумма назначена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, СК, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках Национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.

22 августа российский лидер предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.

Также он выступил с инициативой осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.

По словам министра финансов Антона Силуанова, на выплаты пенсионерам и военным потребуется порядка 500 млрд рублей.