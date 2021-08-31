Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим
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Согласно указу, выплата будет произведена в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года.
Она распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.
Другим указом аналогичная сумма назначена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, СК, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках Национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.
22 августа российский лидер предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.
Также он выступил с инициативой осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.
По словам министра финансов Антона Силуанова, на выплаты пенсионерам и военным потребуется порядка 500 млрд рублей.