В Госдуме поддержали единовременную выплату военнослужащим

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

«Это дополнительная мера поддержки этой категории граждан. Естественно, я, как председатель социального комитета, и фракция ЛДПР в целом, мы её поддерживаем... Считаю, что в дальнейшем надо продолжить усиление мер социальной поддержки для отдельной категории граждан, которые несут службу и чья работа сопряжена с рисками для их здоровья и жизни», — сказал депутат.

Он напомнил, что ежегодно во время обсуждения бюджетного процесса стоит вопрос, связанный с индексацией пенсий военнослужащих.

«Потому что там особый порядок индексаций и тема постоянно обсуждается... Поэтому всячески эту норму поддерживаю, но при этом считаю, что эта выплата не должна быть основанием для того, чтобы не менять подходы во время принятия решения об индексации пенсий военных пенсионеров», — уверен Нилов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

Другим указом аналогичная сумма назначена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, СК, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.