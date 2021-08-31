Вакцинолог Тимаков рассказал, может ли прививка от гриппа усилить защиту от COVID-19

Короткая ссылка
Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что проведённые с начала пандемии научные исследования дают некоторые основания надеяться на частичную эффективность вакцинации от гриппа против коронавируса.
Вакцинолог Тимаков рассказал, может ли прививка от гриппа усилить защиту от COVID-19
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru, подчеркнув, что прививки от коронавируса и от гриппа — абсолютно разные вещи.

«Научные работы показали, что прививка от гриппа повышает неспецифический иммунитет и против коронавирусной инфекции тоже. И даже если после вакцинации возникает коронавирусная инфекция, то вакцинация от гриппа достоверно снижает риск госпитализации и тяжёлых последствий, в том числе инфаркта и инсульта, а также риск попадания в реанимацию», — сказал вакцинолог.

Учитывая это, а также предстоящий осенний сезон, Тимаков порекомендовал сделать прививку как от гриппа, так и от коронавируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить