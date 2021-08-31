Вакцинолог Тимаков рассказал, может ли прививка от гриппа усилить защиту от COVID-19

Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что проведённые с начала пандемии научные исследования дают некоторые основания надеяться на частичную эффективность вакцинации от гриппа против коронавируса.

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru, подчеркнув, что прививки от коронавируса и от гриппа — абсолютно разные вещи.

«Научные работы показали, что прививка от гриппа повышает неспецифический иммунитет и против коронавирусной инфекции тоже. И даже если после вакцинации возникает коронавирусная инфекция, то вакцинация от гриппа достоверно снижает риск госпитализации и тяжёлых последствий, в том числе инфаркта и инсульта, а также риск попадания в реанимацию», — сказал вакцинолог.

Учитывая это, а также предстоящий осенний сезон, Тимаков порекомендовал сделать прививку как от гриппа, так и от коронавируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.