Глава СК поручил доложить о ходе расследования о побеге заключённых из ИВС в Истре

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключённых из ИВС ОМВД России по городу Истре», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Бастрыкин также запросил актуальные результаты следствия по уголовному делу об убийстве предпринимателя

Ранее сообщалось, что задержан четвёртый из пятерых сбежавших из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару.

13 августа были задержаны два пособника побега пяти заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

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