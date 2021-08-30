Нутрициолог Чернышова дала советы по употреблению фруктов и овощей

Нутрициолог Надежда Чернышова дала советы по употреблению фруктов и овощей.

«Дело не в том, что какой-то овощ или фрукт лучше других. Они друг друга дополняют, и чем более разнообразен наш рацион, тем больше пользы для здоровья. Если сегодня мы поели кабачков, то завтра можно поесть баклажанов. Или, допустим, сегодня свёкла в салате, завтра — морковь», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, главными противопоказаниями могут быть аллергия и обострение желудочно-кишечных заболеваний — допустимы лишь запечённые, протёртые блюда.

Отдельно Чернышова рекомендовала обратить внимание на капусту — свежую, тушёную и квашеную.

«Все диетологи склоняются к тому, что если опять-таки нет противопоказаний по кишечнику, то блюда из капусты желательно иметь каждый день в своем рационе», — сказала она.

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