Минприроды оценило ресурсы нефти и газа арктических морей России

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Министерство природных ресурсов и экологии оценило объём ресурсов России в арктических морях в 15,7 млрд т нефти, 91,7 трлн куб. м газа и 4,7 млрд т конденсата.
Минприроды оценило ресурсы нефти и газа арктических морей России
  • © Пресс-служба ПАО «НК Роснефть»
  • РИА Новости

Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава Минприроды Александр Козлов.

«Ресурсы акваторий оцениваются в 15,7 млрд тонн нефти, 91,7 трлн кубометров газа и 4,7 млрд тонн конденсата. При этом степень разведанности начальных суммарных ресурсов по промышленным категориям составляет 4,7% по нефти, 10,1% по газу и 6,1% по конденсату. Очевидно, для перевода потенциала в запасы необходима геологоразведка», — заявил он.

По его словам, в настоящее время в арктических морях — Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом — практически отсутствует буровая изученность, а степень разведанности ресурсов не превышает 3%.

Ранее сообщалось, что МЧС России проведёт в сентябре учения в Арктической зоне.

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