МЧС России проведёт в сентябре учения в Арктической зоне
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Межведомственное опытно-исследовательское учение в Арктической зоне пройдёт в период с 7—8 сентября по поручению президента Российской Федерации...» — заявили в министерстве.
Организатором учений выступает МЧС России.
В них будут участвовать представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран — членов Арктического совета, в том числе Финляндии, Норвегии, Канады и США.
Учения будут проведены в семи российских регионах, на них отработают 12 сценариев возможных чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что учёные проведут исследования в Арктике в рамках морской экспедиции.