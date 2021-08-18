МЧС России проведёт в сентябре учения в Арктической зоне

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МЧС России в сентябре проведёт межведомственные опытно-исследовательские учения в Арктической зоне России. В них примут участие представители ряда стран.
МЧС России проведёт в сентябре учения в Арктической зоне
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Межведомственное опытно-исследовательское учение в Арктической зоне пройдёт в период с 7—8 сентября по поручению президента Российской Федерации...» — заявили в министерстве.

Организатором учений выступает МЧС России.

В них будут участвовать представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран — членов Арктического совета, в том числе Финляндии, Норвегии, Канады и США.

Учения будут проведены в семи российских регионах, на них отработают 12 сценариев возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что учёные проведут исследования в Арктике в рамках морской экспедиции.

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