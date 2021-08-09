Учёные проведут исследования в Арктике в рамках морской экспедиции

Из Архангельска в Калининград в рамках морской экспедиции 9 августа выйдет научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» с учёными, студентами и журналистами телеканала «Ямал» на борту.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

На протяжении месяца 18 научных сотрудников и 33 будущих океанолога будут работать в Карском море. Результаты экспедиции помогут спрогнозировать изменения климата.

«Мы очень долго ждали этого, и два дня задержки были очень волнительными. Для нас это первая такая дальняя поездка, и мы уже взбудоражены», — рассказывает участница экспедиции Татьяна Евенкова.

«Академик Иоффе» должен был выйти в море несколько дней назад, однако пришёл в порт с опозданием из-за непредвиденных обстоятельств.

Начало экспедиции Плавучего университета Института океанологии РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) в Арктику на борту научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» изначально планировалось на 6 августа.

Одной из основных задач станут изучение глобального потепления и анализ распространения пластикового загрязнения в Арктике.