Учёные проведут исследования в Арктике в рамках морской экспедиции
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
На протяжении месяца 18 научных сотрудников и 33 будущих океанолога будут работать в Карском море. Результаты экспедиции помогут спрогнозировать изменения климата.
«Мы очень долго ждали этого, и два дня задержки были очень волнительными. Для нас это первая такая дальняя поездка, и мы уже взбудоражены», — рассказывает участница экспедиции Татьяна Евенкова.
«Академик Иоффе» должен был выйти в море несколько дней назад, однако пришёл в порт с опозданием из-за непредвиденных обстоятельств.
Начало экспедиции Плавучего университета Института океанологии РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) в Арктику на борту научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» изначально планировалось на 6 августа.
Одной из основных задач станут изучение глобального потепления и анализ распространения пластикового загрязнения в Арктике.