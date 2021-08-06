Российская научная экспедиция в Арктику стартует 6 августа
Об этом сообщает пресс-служба Института океанологии.
«Экспедиция призвана решить актуальные научные задачи широкого спектра физических, биологических и геохимических процессов в российской Арктике», — сказано в сообщении.
Отмечается, что среди прочих задач, одной из основных станет изучение глобального потепления и анализ распространения пластикового загрязнения в Арктике.
Данный проект выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Фонда целевого капитала МФТИ и приурочен к Году науки и технологий.
Ранее стало известно, что учёные зафиксировали масштабное таяние ледников в Гренландии.